Дом.РФ сообщил о росте объемов выдачи ипотеки 2018 году в 1,7 раза

Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев 2018 года было выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% в количественном выражении и на 73% в денежном выражении, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

«За 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном», — сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

По предварительной оценке Дом. РФ , за 6 месяцев объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей. Дом.РФ прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до 2,8 трлн рублей в 2018 году.

Дом.рф (ранее АИЖК) — институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан.