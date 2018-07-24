Ещё
Дом.РФ сообщил о росте объемов выдачи ипотеки 2018 году в 1,7 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом.РФ сообщил о росте объемов выдачи ипотеки 2018 году в 1,7 раза 

Rambler News Service 24 минуты назад
Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев 2018 года было выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% в количественном выражении и на 73% в денежном выражении, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
«За 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном», — сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
По предварительной оценке Дом. РФ, за 6 месяцев объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей. Дом.РФ прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до 2,8 трлн рублей в 2018 году.
Дом.рф (ранее АИЖК) — институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан.
Rambler News Service: последние новости
Россия выиграла спор в арбитраже ВТО о пошлинах Украины на аммиачную селитру В Госдуме оценили дополнительные доходы бюджета при введении патентов для таксистов Американский сенатор представил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции214
Основательница Femen покончила с собой69
Основательница Femen покончила с собой56
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов82
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую212
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение