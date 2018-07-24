На Украине появится новый оператор ГТС

Нафтогаз анонсировал появление на Украине нового оператора ГТС

К 2020 году на Украине появится новый оператор газотранспортной системы (ГТС), сообщила пресс-служба Нафтогаза

Из сообщения компании следует, что «в соответствии с одобренным сторонами меморандумом о взаимопонимании, процесс выделения функции оператора ГТС (анбандлинга) должен быть завершен в начале 2020 года, после истечения действующего контракта на транзит газа с Газпромом », передает ТАСС

Глава наблюдательного совета Нафтогаза Клер Споттисвуд подчеркнула, что это договоренность является очень важной вехой, которая «обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС ».

Поиск партнеров по управлению украинской ГТС был начат в декабре 2017 года. Закон Украины «О рынке природного газа» предусматривает возможность привлечь инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.