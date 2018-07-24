Гончаров: Нужен ли Украине приток капитала?

Украина не нуждается в притоке капитала?

Вообще в Кабмине, например, Владимир Гройсман или Андрей Рева знают, что в Украине неудержимо падает ликвидность, а «дыра» в Пенсионном фонде продолжает расти? И далее идет радикальное ухудшение ситуации. Тенденция последующих лет — дальнейшее её ухудшение. С украинских рынков иностранные инвесторы и местные бизнесмены скорее уходят, чем приходят.

Это наша реальность. Более того, Кабмин действует так, будто бы Украина не нуждается в притоке иностранного капитала, т.к. мало того, что интерес к нам невелик из-за войны и коррупционных скандалов, так еще мы и свой капитал экспортируем, причем, в американские ценные бумаги.