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Гончаров: Нужен ли Украине приток капитала?
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Гончаров: Нужен ли Украине приток капитала? 

Украина.ру 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Михаил Кутузов
Украина не нуждается в притоке капитала?
Вообще в Кабмине, например, Владимир Гройсман или Андрей Рева знают, что в Украине неудержимо падает ликвидность, а «дыра» в Пенсионном фонде продолжает расти? И далее идет радикальное ухудшение ситуации. Тенденция последующих лет — дальнейшее её ухудшение. С украинских рынков иностранные инвесторы и местные бизнесмены скорее уходят, чем приходят.
Это наша реальность. Более того, Кабмин действует так, будто бы Украина не нуждается в притоке иностранного капитала, т.к. мало того, что интерес к нам невелик из-за войны и коррупционных скандалов, так еще мы и свой капитал экспортируем, причем, в американские ценные бумаги.
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