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До конца года новостройки могут подорожать на 10%
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До конца года новостройки могут подорожать на 10% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Эксперт напомнил, что в первом квартале текущего года объем предложения снизился впервые за несколько лет, передает РИА Новости. «Объем нового предложения на 50% меньше, чем год назад», — отметил он.
При этом спрос за год вырос на 45%, и доля ипотеки растет. В этой ситуации рынок неизбежно придет к увеличению стоимости квадратного метра. «Цены до конца года могут вырасти на 10%», — считает Родионцев.
В настоящее время средняя цена квадратного метра столичных новостроек комфорт-класса, по данным Est-a-Tet, составляет 160,7 тысячи рублей. Для стандарт-класса средний ценник составил 114,5 тысячи рублей за квадрат.
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