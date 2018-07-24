До конца года новостройки могут подорожать на 10%

Эксперт напомнил, что в первом квартале текущего года объем предложения снизился впервые за несколько лет, передает РИА Новости . «Объем нового предложения на 50% меньше, чем год назад», — отметил он.

При этом спрос за год вырос на 45%, и доля ипотеки растет. В этой ситуации рынок неизбежно придет к увеличению стоимости квадратного метра. «Цены до конца года могут вырасти на 10%», — считает Родионцев.

В настоящее время средняя цена квадратного метра столичных новостроек комфорт-класса, по данным Est-a-Tet, составляет 160,7 тысячи рублей. Для стандарт-класса средний ценник составил 114,5 тысячи рублей за квадрат.