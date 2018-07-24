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В Египте ждут роста цен на недвижимость на 30%
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В Египте ждут роста цен на недвижимость на 30% 

Prian.ru 50 минут назад
Фото: Prian.ru
Член Совета директоров Египетской Федерации подрядчиков в сфере проектирования и строительства (EFCBC) Дэкер Абделла предсказал, что ожидается сильное повышение цен, которое не соответствуют реальному увеличению стоимости собственности. Причины — рост стоимости топлива, отсутствие рыночного контроля и желание ряда производителей, трейдеров и девелоперов недвижимости получить большие выгоды, сообщает Albawaba.
Со своей стороны, председатель Марсельской группы Шериф Хелив заявил, что средний естественный рост цен на рынке колеблется в диапазоне от 15% до 20%. И невозможно делать прогнозы, исходя из сокращения субсидий на топливо, так как рынок не может позволить себе большего роста цен.
А еще чуть раньше председатель JLL Egypt Айман Сами полагал, что цены на жильё в Египте вырастут на 15%.
Между тем, другие эксперты полагают, что подорожание топлива повысит цены на транспорт, строительные материалы, рабочую силу, что не может не сказаться на финальной стоимости собственности.
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