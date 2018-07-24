В Египте ждут роста цен на недвижимость на 30%

Член Совета директоров Египетской Федерации подрядчиков в сфере проектирования и строительства (EFCBC) Дэкер Абделла предсказал, что ожидается сильное повышение цен, которое не соответствуют реальному увеличению стоимости собственности. Причины — рост стоимости топлива, отсутствие рыночного контроля и желание ряда производителей, трейдеров и девелоперов недвижимости получить большие выгоды, сообщает Albawaba.

Со своей стороны, председатель Марсельской группы Шериф Хелив заявил, что средний естественный рост цен на рынке колеблется в диапазоне от 15% до 20%. И невозможно делать прогнозы, исходя из сокращения субсидий на топливо, так как рынок не может позволить себе большего роста цен.

А еще чуть раньше председатель JLL Egypt Айман Сами полагал, что цены на жильё в Египте вырастут на 15%.

Между тем, другие эксперты полагают, что подорожание топлива повысит цены на транспорт, строительные материалы, рабочую силу, что не может не сказаться на финальной стоимости собственности.