Золото в минусе на фоне восстановления доллара

Investing.com — Цены на золото снизились утром вторника, поскольку доллар восстановился после резкого падения в ходе предыдущей сессии.

Фьючерс на золото с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снизился на 0,47% до $1219,8 за унцию.

Торговый конфликт получил новое развитие после того, как посол Китая Бразилии Ли Цзиньчжан заявил во вторник, что страна хочет « наладить долгосрочные отношения» с Бразилией в рамках торговли сельскохозяйственными товарами и другими продуктами на фоне эскалации торговой войны с США

Обе страны готовы вывести торговые отношения «на новый уровень», заявил Ли, добавив, что им следует воспользоваться преимуществами многосторонних механизмов, таких как правила ВТО , для укрепления торговых связей между Китаем и Бразилией, которые начались «около 200 лет тому назад».

Между тем, во вторник доллар стабилизировался после резкого снижения предыдущей сессии. Падение было вызвано комментариями Трампа в интервью CNBC в прошлую пятницу о том, что он «не в восторге» от решения Федеральной резервной системы продолжить процедуру повышения процентных ставок.

Индекс доллара прибавил 0,01% до отметки $94,43.

Более сильный доллар делает золото, чья стоимость выражается в валюте США, более дорогим для держателей других валют и, следовательно, менее привлекательным для инвесторов.

Утром субботы министр финансов США Стивен Мнучин попытался снизить градус напряженности относительно валютной войны на встрече «большой двадцатки», подтвердив независимость ФРС и отметив, что правительство не будет вмешиваться в политику регулятора.

Главный валютный стратег Daiwa Securities Мицуо Имайзуми заявил: «Экономика США в целом очень сильна. Маловероятно, что Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки».