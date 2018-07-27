Ещё
Страны ЕАЭС проведут министерские консультации по вопросу общего рынка газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ЕАЭС проведут министерские консультации по вопросу общего рынка газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Страны ЕАЭС договорились провести консультации на уровне министров энергетики по вопросу создания общего рынка газа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
"Мы договорились провести некий мозговой штурм. Я только что подписал вместе со своими товарищами, председателями правительств, премьер-министрами решение межправсовета о том, чтобы провести консультации сначала на уровне министров энергетики", — сказал он на пресс-конференции, говоря о перспективах общего рынка газа в ЕАЭС.
"Потом, я думаю, что мы поработаем плотно в рамках нашей комиссии вместе с коллегами, которые занимаются этими вопросами, а потом встретимся в формате межправсовета. Думаю, это может быть одной из центральных больших тем", — добавил премьер.
Он также отметил, что пока страны не согласовали вопрос тарифов транспортировки газа.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта302
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара137
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной678
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение