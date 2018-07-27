Страны ЕАЭС проведут министерские консультации по вопросу общего рынка газа

"Мы договорились провести некий мозговой штурм. Я только что подписал вместе со своими товарищами, председателями правительств, премьер-министрами решение межправсовета о том, чтобы провести консультации сначала на уровне министров энергетики", — сказал он на пресс-конференции, говоря о перспективах общего рынка газа в ЕАЭС.

"Потом, я думаю, что мы поработаем плотно в рамках нашей комиссии вместе с коллегами, которые занимаются этими вопросами, а потом встретимся в формате межправсовета. Думаю, это может быть одной из центральных больших тем", — добавил премьер.

Он также отметил, что пока страны не согласовали вопрос тарифов транспортировки газа.