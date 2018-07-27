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Медведев: нужна дополнительная работа по устранению барьеров для общих рынков в ЕАЭС
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Медведев: нужна дополнительная работа по устранению барьеров для общих рынков в ЕАЭС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Создание общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) потребует дополнительной работы по устранению имеющихся препятствий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании в расширенном составе Евразийского межправительственного совета.
По его словам, на заседании подробно обсуждалось формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. «Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС», — сказал Медведев, отметив, что премьер-министры договорились об этом на заседании в узком составе.
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