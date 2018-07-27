Медведев: нужна дополнительная работа по устранению барьеров для общих рынков в ЕАЭС

По его словам, на заседании подробно обсуждалось формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. «Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС», — сказал Медведев, отметив, что премьер-министры договорились об этом на заседании в узком составе.