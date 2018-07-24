Сможет ли правительство выбить долги из Северного Кавказа?

Правительство предприняло очередную и пожалуй самую радикальную попытку истребовать с республик Северного Кавказа просроченную задолженность за электроэнергию и природный газ.

Жесткие меры

В понедельник на сайте Правительства опубликован документ, содержащий решения и рекомендации, принятые по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), состоявшегося 11 июля 2018 года.

Вопрос о задолженности этих регионов «Газпрому» «Россетям» поднимается уже не первый раз, однако сейчас правительство решило прибегнуть к наиболее жестким мерам воздействия на должников. По сути, речь идет о возможности изъятия у республик их энергетических активов в счет погашения долга.

Документ предписывает республиканскому руководству:

"обеспечить погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети» и ПАО «Газпром», в том числе за счёт передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых (на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов) сопоставима с размером задолженности".

Помимо этого, от республиканского руководства требуется обеспечить:

"100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе; проведение инвентаризации электрических и газораспределительных сетей, в том числе выявление бесхозяйных сетей и оформление прав собственности на них".

Главам ПАО «Газпром» (А. Б. Миллеру), ПАО «Россети» (П. А. Ливинскому) рекомендовано:

"взять под личный контроль исполнение поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа; разработать программу модернизации газораспределительных сетей и программу модернизации электрических сетей в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе за счёт средств, получаемых в счёт погашения задолженности за потреблённые энергоресурсы; продолжить инвентаризацию клиентских баз данных".

Конфискация

По сути, правительственное решение означает ни что иное, как конфискацию энергетических активов у нынешних владельцев и их перевод под полный контроль поставщиков энергоресурсов, то есть «Газпрома» и «Россетей».

Чисто теоретически, это может оказаться единственным способом обеспечить контроль за распределением и реализацией электроэнергии и газа на территории северокавказских республик, а значит и за поступлением платежей.

"Возможно, подобная инициатива связана с успешной «зачисткой» коррупционной верхушки в Дагестане, где новый глава республики — Васильев — успешно борется с проявлениями экономического сепаратизма и непотизма, — высказал «Ридусу» свои предположения вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. — Это все создает основу для того, чтобы решить проблему огромных долгов республики за газ и электричество. Глядя на пример Дагестана, другие северокавказские элиты будут мотивированы на то, чтобы перестать закрывать глаза на проблему воровства ресурсов. Хотя не исключено, что в некоторых регионах потребуются замена руководства местных филиалов местных сетевых и газовых монополистов".

О том, насколько важно решение северокавказского долгового вопроса свидетельствуют цифры статистики. По словам полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова, субъекты округа накопили долгов за энергоносители на сумму, превышающую 120 млрд рублей. Из нее долг за электроэнергию на 1 мая 2018 года составил 27,094 млрд рублей, за газ — более 95,902 млрд рублей.

В 2017 году, по данным правительства, на Северном Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, а общая задолженность выросла на 13 млрд рублей.

Поможет ли?

Смогут ли принятые решения повлиять на ситуацию и заставить северокавказские республики платить за поставляемые им ресурсы?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Прежде всего потому, что при нынешней ситуации стоимость республиканских энергоактивов невелика и вряд ли сможет покрыть весь объем накопленных долгов. По этому, говорить о том, что долговая проблема будет решена исключительно за счет стоимости конфискованных распределительных станций и других активов, преждевременно.

С другой стороны, прямое их подчинение поставщикам ресурсов поможет сократить объем хищений и прочих злоупотреблений, что также немаловажно в сложившейся ситуации.

Главная же проблема может состоять в том, что республики попытаются возразить против подобных решений, подведя под это собственную мотивацию. Зимой прошлого года в ответ на очередные обвинения, глава Чечни Рамзан Кадыров сам обвинил в неуплате компании «Газпром» и «Россетти».

"Мы все платим за свет, за газ, но деньги не доходят, — заявил Кадыров. — Я прошу и представителей министерств Российской Федерации, и компаний, если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ".

Как правительство и поставщики энергоресурсов поведут себя в этой ситуации пока неизвестно.