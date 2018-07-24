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Для спекулятивного отскока по-прежнему стоит присматриваться к Сбербанку
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Для спекулятивного отскока по-прежнему стоит присматриваться к Сбербанку 

Прайм 1 час назад
Вчерашний отскок на рынке акций получился каким-то слабеньким. Возможно, из-за того, что на рынке просто не хватает денег как по причине разгара сезона отпусков и спада деловой активности, так и из-за нежелания нерезидентов вкладываться в российские активы. Хотя вроде бы Штаты не настроены агрессивно против России. По крайней мере, об этом говорит риторика министра финансов США Стивена Мнучина, который намерен договариваться по вопросу о выводе «Русала» из-под санкций.
Сегодня с утра внешний фон располагает к продолжению отскока: американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, нефть вновь пытается закрепиться выше отметки 73 доллара за баррель. Поэтому открытие торгов ждем в слабо положительной зоне, но затем рынок предпримет попытки подрасти, в том числе и на закрытии шортов. Однако делать покупки на среднесрочную перспективу опасно, вероятность продолжения снижения очень велика, и пока трейдеры с большей охотой отыгрывают негативные новости.
Для спекулятивного отскока по-прежнему стоит присматриваться к Сбербанку, который не прошел вниз отметку 200 руб за акцию, и «Норильскому Никелю».
Продолжится укрепление рубля, однако уже не таким темпами, как вчера. Прежде всего, российскую валюту будет поддерживать налоговый период: вчерашний рост рубля на 0,7% заставит экспортеров продавать валюту, а не держать ее в расчете на девальвацию рубля, пользуясь для расчетов с бюджетом заемными рублевыми средствами.
Если рубль по итогам дня сумеет закрыться ниже отметки 62,7 это создаст хорошие предпосылки для продолжения роста. Однако пока причин выхода рубля из горизонтального коридора 61,7-64 руб за доллар не наблюдается.
Прайм: последние новости
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