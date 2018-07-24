Для спекулятивного отскока по-прежнему стоит присматриваться к Сбербанку

Вчерашний отскок на рынке акций получился каким-то слабеньким. Возможно, из-за того, что на рынке просто не хватает денег как по причине разгара сезона отпусков и спада деловой активности, так и из-за нежелания нерезидентов вкладываться в российские активы. Хотя вроде бы Штаты не настроены агрессивно против России . По крайней мере, об этом говорит риторика министра финансов США Стивена Мнучина , который намерен договариваться по вопросу о выводе «Русала» из-под санкций.

Сегодня с утра внешний фон располагает к продолжению отскока: американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, нефть вновь пытается закрепиться выше отметки 73 доллара за баррель. Поэтому открытие торгов ждем в слабо положительной зоне, но затем рынок предпримет попытки подрасти, в том числе и на закрытии шортов. Однако делать покупки на среднесрочную перспективу опасно, вероятность продолжения снижения очень велика, и пока трейдеры с большей охотой отыгрывают негативные новости.

Для спекулятивного отскока по-прежнему стоит присматриваться к Сбербанку , который не прошел вниз отметку 200 руб за акцию, и « Норильскому Никелю ».

Продолжится укрепление рубля, однако уже не таким темпами, как вчера. Прежде всего, российскую валюту будет поддерживать налоговый период: вчерашний рост рубля на 0,7% заставит экспортеров продавать валюту, а не держать ее в расчете на девальвацию рубля, пользуясь для расчетов с бюджетом заемными рублевыми средствами.

Если рубль по итогам дня сумеет закрыться ниже отметки 62,7 это создаст хорошие предпосылки для продолжения роста. Однако пока причин выхода рубля из горизонтального коридора 61,7-64 руб за доллар не наблюдается.