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В Австрии высказались о санкциях к «Северному потоку-2»
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В Австрии не поддержали возможные санкции к «Северному потоку — 2» 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является одним из инвесторов строительства газопровода "Северный поток — 2", назвали все аргументы против проекта отвлекающим маневром. Об этом заявил председатель правления OMV Райнер Зеле. Он также указал, что возможное решение о санкциях в отношении участников проекта будет несправедливым шагом, передает ТАСС.
Зеле уточнил, что для того, чтобы Европа и европейская промышленность оставались конкурентоспособными, а сам регион по-прежнему был инвестиционно привлекательным, нужно обеспечивать выгодный, то есть недорогой газ.
"Таким образом, все эти аргументы против строительства газопровода — это исключительно отвлекающий маневр. Речь, на самом деле, о конкурентоспособности", — пояснил представитель OMV.
Он также назвал неприемлемыми санкции в отношении участников проекта, добавив, что в этом случае придется отвечать на эти меры.
США неоднократно выступали против строительства "Северного потока — 2". Эксперты объясняют подобные действия Вашингтона, желанием продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который значительно дороже российского.
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