В Австрии высказались о санкциях к «Северному потоку-2»

В Австрии не поддержали возможные санкции к «Северному потоку — 2»

В австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является одним из инвесторов строительства газопровода "Северный поток — 2", назвали все аргументы против проекта отвлекающим маневром. Об этом заявил председатель правления OMV Райнер Зеле . Он также указал, что возможное решение о санкциях в отношении участников проекта будет несправедливым шагом, передает ТАСС

Зеле уточнил, что для того, чтобы Европа и европейская промышленность оставались конкурентоспособными, а сам регион по-прежнему был инвестиционно привлекательным, нужно обеспечивать выгодный, то есть недорогой газ.

"Таким образом, все эти аргументы против строительства газопровода — это исключительно отвлекающий маневр. Речь, на самом деле, о конкурентоспособности", — пояснил представитель OMV.

Он также назвал неприемлемыми санкции в отношении участников проекта, добавив, что в этом случае придется отвечать на эти меры.