Нефть дешевеет на обеспокоенности по поводу избыточного предложения на рынке

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на обеспокоенности трейдеров по поводу избыточного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.08 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% — до 72,75 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 67,62 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть росли на фоне возможного снижения поставок на рынок иранской нефти из-за американских санкций. Инвесторы отыгрывали заявления президента США Дональда Трампа , который в понедельник написал в Twitter, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая».

Как сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), несмотря на то, что нефть дорожала, реагируя на заголовки о перепалке Трампа и Роухани, этот рост «начал ослабевать, потому что трейдеры переключились на опасения относительно избыточного предложения».

Так, участники рынка сконцентрировались на возможном наращивании добычи нефти в Саудовской Аравии России на фоне корректировки целей венского соглашения о сокращении ее добычи.