Месть Трампа: зачем США отобрали у иранцев биткоины

Вашингтон конфисковал биткоины, принадлежащие иранцам, почти на $6 млн Действия вписываются в санкционную политику Штатов: Вашингтон уже пообещал обнулить республике экспорт нефти. С помощью биткоинов можно обходить санкции, но полностью переложить экономику страны на крипторынок не выйдет. Ирану придется уговаривать новых и старых партнеров продолжить закупки нефти.

Иранская ассоциация блокчейна рассказала о том, что в прошлом году правительством США было конфисковано более 500 биткоинов, принадлежащих иранцам, и их число продолжает расти. Как заявил агентству Ibena news Сепехр Мохаммади, президент ассоциации блокчейн Ирана, особый статус криптовалюты в стране не позволяет иранцам использовать традиционные юридические каналы для противодействия правительству США.

«В прошлом году значительный объем биткоинов, принадлежавших некоторым иранцам, был конфискован по неясным причинам федеральным правительством Соединенных Штатов. Процесс конфискации все еще продолжается», — заявил он, добавив, что возможно «конфискация была связана с тем, что владельцы биткоинов обходили санкции США».

«Точно сказать, сколько биткоинов было изъято, невозможно, но приблизительно около 500, на стоимость около $5,77 млн», — заявил Мохаммади. Стоимость изъятой криптовалюты оценивается примерно в $6 млн

Как заявляли неоднократно чиновники в Иране, цифровые валюты являются одним из основных механизмов, которые Исламская Республика может использовать для обхода санкций США. При этом Иранский парламент даже предполагал официально рассмотреть такую возможность.

Так, Хасан Роухани в воскресенье, 22 июля, предостерег США от войны с Тегераном и потребовал «не кусать льва за хвост».

Президент США в свою очередь ответил в твиттере постом с угрозами, написанным только заглавными буквами.

«НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!» — написал Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.

Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики. Они коснутся энергетического, нефтехимического и финансового сектора страны. Трамп пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями».

США должны ввести в действие санкции против Ирана в два этапа — 4 августа и 6 ноября.

«Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана — «Газета.Ru») — кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа», — сказал директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.

Он отмечает, что санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

«Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана», — заявил он.

По его словам, Вашингтон хочет свести на нет продажу Тегераном нефти. Речи о свержении режима в Иране не идет, заверил Трамп. Вашингтон надеется повлиять на иранское руководство таким образом, чтобы оно действовало в «соответствии с тем, чего действительно хочет иранский народ».

«Биткоин активно используют страны, которые находятся под экономическими санкциями. Так что действия США по конфискации «иранских» биткоинов вполне вписываются в политику соблюдения санкционного режима. Вопрос законности этих санкций с точки зрения общепринятых международных норм для США не стоит, а все остальные государства вынуждены соглашаться с действиями США в силу зависимости от доллара, источников финансирования и каналов осуществления международных расчетов, контролируемых Америкой», — говорит Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Впрочем, по словам экспертов, на криптобирже возможны небольшие для стран объемы в районе около десятков миллионов долларов, поэтому переложить всю экономику страны на крипторынок Ирану в любом случае не получится.

При этом сохраняется шанс, что Иран все же сможет договориться с ЕС Китаем по поводу экспорта иранской нефти, отмечает Алексей Федоренко , управляющий активами ICBF.

«Если говорить о мерах воздействия США на экспорт иранской нефти, то санкции уже повлияли на экспорт Ирана в страны ЕС и ряд других стран. Из крупных покупателей иранской нефти в любом случае останется Китай, который в условиях обострения торговых войн с США не будет переживать, что не сможет получать доступ к американским финансовым ресурсам в отличие от другого крупного потребителя иранской нефти — Индии. К ноябрю сокращение поставок в Индию со стороны закупок частных компаний страны наверняка усилится. Однако компенсировать недостаток спроса на иранскую нефть может частично Россия», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По итогам июня поставки нефти из Ирана сократились на 200 тыс. барр. в сутки. Во время предыдущего раунда международных санкций экспорт нефти упал более чем на 1,2 млн барр. /сутки.

В целом же, хотя Иран и уязвим, США все равно не смогут полностью парализовать ни нефтяной, ни крипторынок, резюмирует Антонов.