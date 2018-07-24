Эксперты: валютные войны на фоне торговых трений КНР и США нанесут удар по всему миру

ПЕКИН, 24 июля. / ТАСС /. Обострение торговых противоречий между Китаем Соединенными Штатами может привести к эскалации конфликта и перерасти в валютные войны, которые нанесут вред всей мировой экономике. Такой точки зрения придерживаются многие экономисты КНР, сообщила во вторник китайская газета Global Times.

"Мы не можем исключить возможности начала финансовых или валютных войн как результата торгового конфликта, — приводит издание слова директора Центра экономической дипломатии при Фуданьском университете ( Шанхай ) Сун Гою. — И если все-таки валютная война [между Пекином и Вашингтоном] разразится, она однозначно будет разрушительной для всех".

Как отметил эксперт, если США реализуют все свои угрозы, противоречия распространятся не только на торговлю и экономику, но и на прочие сферы китайско-американского взаимодействия. " [Президент США Дональд] Трамп беспокоится по поводу девальвации юаня, поскольку это может смягчить эффект от тарифов, введенных Соединенными Штатами в отношении товаров из КНР", — подчеркнул Сун Гою.

В свою очередь ведущий экономист китайского Банка коммуникаций Лян Пин полагает, что торговые войны, развязанные Белым домом, «оказали давление на юань». «Поэтому неудивительно, что „медвежий“ настрой [стремление ряда участников рынка выиграть на понижении курса] в отношении юаня только усиливается», — заявил он.

"В Соединенных Штатах на Китай клеят ярлык манипулятора валютными курсами, и это дает повод задуматься над политической корректностью [таких утверждений]. [Трамп] хочет сделать из КНР козла отпущения", — считает китайский экономист Хэ Вэйвэнь, прежде занимавший должность советника по коммерческим вопросам при консульствах КНР в Сан-Франциско Нью-Йорке . По его словам, фокусировка на устоявшихся взглядах Трампа, рассматривающего юань с критической позиции, «скорее имеет политическую, нежели экономическую подоплеку».