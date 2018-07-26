В Росстате назвали среднюю цену на бензин

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Средняя розничная цена бензина в РФ на неделе с 16 по 22 июля продолжила снижаться, потеряв по данным на 23 июля 5 копеек и достигнув 43,34 рубля за литр, дизтопливо после небольшого подорожания неделей ранее тоже подешевело — на 1 копейку, до 44,47 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

По данным Росстата на 23 июля, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 копейки и составила 41,53 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 6 копеек, до 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — на 5 копеек, до 49,84 рубля за литр.

За неделю с 16 по 22 июля в 36 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Более всего они уменьшились в Брянске — на 1,5%, Курске — на 0,8%, Орле Кызыле — на 0,7%. В семи центрах регионов РФ отмечалось увеличение цен на бензин, и больше всего в Грозном (на 0,5%) и Чите (на 0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 рубля за литр, марки Аи-95 — от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки Аи-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ с 16 по 22 июля вырос на 1,4% и составил 794,6 тысячи тонн, дизтоплива — снизился на 2,1%, до 1,524 миллиона тонн.