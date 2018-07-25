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Росстат: Цена бензина во всех регионах России в июне преодолела отметку в 41 руб
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Росстат: Цена бензина во всех регионах России в июне преодолела отметку в 41 руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Розничные цены бензина во всех регионах России в июне преодолели отметку в 41 рубль, в то время как еще в мае самый дешевый в стране бензин можно было купить в Челябинской области за 39,99 рублей за литр, следует из материалов Росстата.
В июне средняя розничная цена бензина в Челябинской области составила 41,36 рубля за литр (рост на 3,4% по сравнению с маем). Дешевле всего в июне бензин стоил в Алтайском крае (41,3 рубля за литр), дороже всего традиционно на Чукотке (53,48 рубля за литр).
Самое дорогое дизельное топливо в мае продавали в Магаданской области (58,67 рублей за литр, рост на 1,1% по сравнению с маем), самое дешевое — в Ингушетии (35,71 рубля за литр, рост на 1,7%).
В среднем потребительская цена литра автомобильного бензина в России в июне выросла на 2,1% составила 43,49 рубля за литр, дизельного топлива — на 1,9%, до 44,54 рубля за литр. Выше среднероссийских цены на бензин зафиксированы в Центральном (43,96 рубля за литр), Северо-Западном (43,86 рубля), Южном (44,94 рубля), Северо-Кавказском (44,51 рубля) и Дальневосточном (43,84 рубля) федеральных округах. Ниже среднероссийских цены были в Приволжском (42,72 рубля за литр), Уральском (42,52 рубля) и Сибирском (42,03 рубля) федеральных округах.
Всего в июне в 82 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 21 субъекте цены на него выросли на 3% и более, из них в Республике Тыва — на 7,5%, Республике Алтай — на 5,7%, Республике Северная Осетия-Алания и Орловской области — на 5,4%. В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 2,8%, в Санкт-Петербурге — на 1,4%.
Средние цены производителей на бензин в июне текущего года в России составили 24,63 рубля за литр, на дизельное топливо — 27,73 рубля за литр. Цены производителей на бензин в июне увеличились на 3,7% после 18,7% в мае. Его удорожание отмечено в 11 субъектах Российской Федерации (от 2,7% в Тюменской области до 24,1% в Астраханской области). В шести регионах отмечено его удешевление (от 4,1% в Пермском крае до 9,4% в Ярославской области).
Потребительские цены на бензин в июне 2018 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад — в 2 раза.
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