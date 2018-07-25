Росстат: Цена бензина во всех регионах России в июне преодолела отметку в 41 руб

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Розничные цены бензина во всех регионах России в июне преодолели отметку в 41 рубль, в то время как еще в мае самый дешевый в стране бензин можно было купить в Челябинской области за 39,99 рублей за литр, следует из материалов Росстата

В июне средняя розничная цена бензина в Челябинской области составила 41,36 рубля за литр (рост на 3,4% по сравнению с маем). Дешевле всего в июне бензин стоил в Алтайском крае (41,3 рубля за литр), дороже всего традиционно на Чукотке (53,48 рубля за литр).

Самое дорогое дизельное топливо в мае продавали в Магаданской области (58,67 рублей за литр, рост на 1,1% по сравнению с маем), самое дешевое — в Ингушетии (35,71 рубля за литр, рост на 1,7%).

В среднем потребительская цена литра автомобильного бензина в России в июне выросла на 2,1% составила 43,49 рубля за литр, дизельного топлива — на 1,9%, до 44,54 рубля за литр. Выше среднероссийских цены на бензин зафиксированы в Центральном (43,96 рубля за литр), Северо-Западном (43,86 рубля), Южном (44,94 рубля), Северо-Кавказском (44,51 рубля) и Дальневосточном (43,84 рубля) федеральных округах. Ниже среднероссийских цены были в Приволжском (42,72 рубля за литр), Уральском (42,52 рубля) и Сибирском (42,03 рубля) федеральных округах.

Потребительские цены на бензин в июне 2018 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад — в 2 раза.