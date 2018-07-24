Вьетнам постарается уменьшить долю китайских товаров на рынке

Экономисты призывают Вьетнам ограничить китайский импорт нетарифными методами, пока товары из Поднебесной не наводнили рынок

В частности, к этому призвали замгендиректора Национального центра социально-экономической информации и прогнозирования при Министерстве планирования и инвестиций Луонг Ван Хои и главный экономист банка BIDV Кан Ван Люк.

Обеспокоенность вызвана недавним падением курса юаня, который за последние три месяца подешевел к доллару на 3%. Для сравнения, донг за это время упал в цене лишь на 1,1%. В результате китайские одежда, кожа и мебель оказались дешевле вьетнамских и начали вытеснять их с рынка.

Китай установил курс юаня на уровне 6,95 за доллар. Но два года назад он был еще дешевле — 6,69 за доллар. Поэтому у юаня еще есть потенциал для падения,

— предупреждает финансовый эксперт Нгуен Три Хье.

Замначальника отдела макроэкономической политики Центрального института экономического управления Нгуен Анх Дуонг заявил, что государство рассматривает возможности сокращения бумажной работы (лицензии, разрешения и т.д.) для сокращения расходов отечественных производителей.

Ранее во Вьетнамском институте экономических и политических исследований заявляли, что Центробанк может уронить донг, чтобы повысить конкурентоспособность вьетнамского экспорта. Но это будет рискованный шаг, который может отразиться на банковской сфере и сфере недвижимости.

На данный момент курс донга установлен на уровне 23 300 за доллар.

Сообщается, что Национальный центр социально-экономической информации и прогнозирования представил отчет о потенциальных последствиях в Министерство планирования и инвестиций. Кроме того, Министерство промышленности и торговли также рассматривает способы сокращения китайского импорта.

Китай является главным импортером во Вьетнаме. За первые шесть месяцев этого года во республику ввезли товаров из Поднебесной на $30 млрд, что составляет 28,9% всего импорта. По данным главного таможенного управления Вьетнама, эта цифра выше прошлогодней на 12,3%.

Больше всего из Китая везут автомобили и комплектующие к ним ($ 5,5 млрд), ткани ($ 3,43 млрд долл. США ), телефоны и аксессуары ($ 3,63 млрд), железо и сталь ($ 2,32 млрд), сырье для текстильной, кожевенной и обувной промышленности ($ 1,06 млрд).

Источник: VnExpress