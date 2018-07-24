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На Украине подорожает вода
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Украинцев предупредили о росте цен на воду 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы будут платить за воду на 2-3% больше из-за роста цен на жидкий хлор, который необходим для ее очистки, сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
Бабий заявила, что повышение цены на хлор затронет каждого жителя Украины. Стоимость вырастет на 2-3% «независимо от размера городов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «5 канал».
Она отметила, что не считает неправильным остановку работы из-за подорожания энергоресурсов единственного в стране производителя жидкого хлора — предприятия «Днепразот».
Однако вице-президент Ассоциации водоканалов Украины подчеркнула, что следует задуматься над тем, чтобы в дальнейшем «Днепразот» не оставался монополистом.
«Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, у нас будут импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем», — сказала Бабий, добавив, что в данный момент ведется дискуссия об альтернативах очистки воды хлором.
Напомним, в начале июля украинцев предупредили о возможности полного прекращения подачи питьевой воды в связи с остановкой производства хлора на «Днепразоте».
Позже стало известно, что Украина начала импортировать жидкий хлор.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с питьевой водой на Украине.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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