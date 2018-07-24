Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P Lima Juniors, продовольствия и напитков и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подорожал на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Minsur (LM:MINi), которые подорожали на 0,110 п. (7,91%), закрывшись на отметке в 1,500. Котировки Milpo (LM:MIL) выросли на 0,310 п. (7,24%), завершив торги на уровне 4,590. Бумаги PPX Mining Corp (LM:PPX) выросли в цене на 0,01 п. (7,14%), закрывшись на отметке 0,07.

Лидерами падения стали акции Sociedad Minera el Brocal SAA (LM:BRO), цена которых упала на 0,500 п. (6,25%), завершив сессию на отметке 7,500. Акции Cem Pacasmayo (LM:CPA) поднялись на 0,120 п. (1,53%), закрывшись на уровне 7,730, а Volcan Minera (LM:VOL_pb) снизились в цене на 0,010 п. (1,16%) и завершили торги на отметке 0,850.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,66%, или 0,45, достигнув отметки $67,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,01%, или 0,01, до $72,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,54%, или 6,60, до отметки $1.224,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,14% до 3,2800, а котировки EUR/PEN повысились на 0,13%, достигнув отметки 3,8380.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 94,42.