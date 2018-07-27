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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,34%
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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,34% 

Investing.com Россия 49 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, услуг и электроэнергетики.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,34%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Corporacion Aceros Arequipa SA (LM:ARE), которые подорожали на 0,030 п. (3,12%), закрывшись на отметке в 0,990. Котировки Southern Copper Corp (LM:SPC) выросли на 1,30 п. (2,81%), завершив торги на уровне 47,50. Бумаги Edegel (LM:EDE) выросли в цене на 0,050 п. (2,38%), закрывшись на отметке 2,150.
Лидерами падения стали акции Bco Continenta (LM:CON), цена которых упала на 0,100 п. (2,38%), завершив сессию на отметке 4,100. Акции Cem Pacasmayo (LM:CPA) поднялись на 0,180 п. (2,34%), закрывшись на уровне 7,500, а Inretail Peru (LM:INR) снизились в цене на 0,500 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 25,500.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 8 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,33%, или 0,23, достигнув отметки $69,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,17%, или 0,13, до $74,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,79%, или 9,70, до отметки $1.222,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,01% до 3,2728, а котировки EUR/PEN упали на 0,14%, достигнув отметки 3,8176.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,63% до 94,57.
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