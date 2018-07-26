Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов S&P Lima Juniors, банковских и финансовых услуг и продовольствия и напитков.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подорожал на 0,07%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Panoro (LM:PML), которые подорожали на 0,008 п. (3,90%), закрывшись на отметке в 0,213. Котировки Austral Group SAA (LM:AUG) выросли на 0,020 п. (1,77%), завершив торги на уровне 1,150. Бумаги Trevali Mining (LM:TV) выросли в цене на 0,010 п. (1,61%), закрывшись на отметке 0,630.

Лидерами падения стали акции Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi), цена которых упала на 0,150 п. (5,17%), завершив сессию на отметке 2,750. Акции Volcan Minera (LM:VOL_pb) поднялись на 0,040 п. (4,60%), закрывшись на уровне 0,830, а Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM) снизились в цене на 0,005 п. (4,17%) и завершили торги на отметке 0,115.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (13) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,11%, или 0,76, достигнув отметки $69,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,61%, или 0,45, до $74,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,51%, или 6,30, до отметки $1.231,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,01% до 3,2730, а котировки EUR/PEN упали на 0,03%, достигнув отметки 3,8228.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,43% до 93,98.