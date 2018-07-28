Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов минерального производства, промышленности и банковских и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General снизился на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Atacocha (LM:ATB), которые подорожали на 0,005 п. (1,14%), закрывшись на отметке в 0,445. Котировки Casa Grande (LM:CSG) выросли на 0,020 п. (0,47%), завершив торги на уровне 4,230. Бумаги Alicorp (LM:ALI) выросли в цене на 0,050 п. (0,43%), закрывшись на отметке 11,800.

Лидерами падения стали акции Panoro (LM:PML), цена которых упала на 0,019 п. (8,84%), завершив сессию на отметке 0,196. Акции Grana Y Monter (LM:GRA) поднялись на 0,070 п. (2,79%), закрывшись на уровне 2,440, а Trevali Mining (LM:TV) снизились в цене на 0,010 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 0,620.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (9) превысило количество закрывшихся в плюсе (5), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,85%, или 0,59, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,24%, или 0,18, до $74,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,29%, или 3,50, до отметки $1.222,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,07% до 3,2706, а котировки EUR/PEN упали на 0,11%, достигнув отметки 3,8133.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,47.