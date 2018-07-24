Россияне принесли Таиланду 130 млрд рублей

Почти 130 миллиардов рублей принесли российские туристы Таиланду

Турпоток из России Таиланд за первые шесть месяцев этого года составил около 851 тысячи человек, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 18,3%, сообщает АТОР.

В общей сложности российские туристы с начала года принесли Таиланду около 67,9 миллиарда бат (129 миллиардов рублей), что на 19,6% выше прошлогоднего показателя.

Таким образом, Россия остается для таиландского турбизнеса одним из ключевых рынков, опережающим по объемам и США , и Австралию , и все европейские страны.

Эксперты обращают внимание на то, что столь позитивная динамика турпотока из России в первом полугодии объясняется в основном успехом первых четырех месяцев высокого зимнего сезона. В январе-апреле количество прибытий в Таиланд из РФ было значительно выше показателей за аналогичные месяцы предыдущего года.

Но показатели мая и июня оказались хуже прошлогодних (спад российского турпотока в сравнении с аналогичными месяцами 2017 года составил 13% и 16,2% соответственно).

Впрочем, традиционно удельный вес мая, июня и других летних месяцев в "общей корзине прибытий" россиян в Таиланд невелик, что и объясняет общую позитивную динамику полугодия. Для сравнения, в июне (низкий сезон) Таиланд принял всего 48,5 тысячи россиян, тогда как в январе (высокий сезон) — 226,8 тысячи.