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Мировые цены на нефть растут
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Мировые цены на нефть растут 

Газета.Ru 1 час назад
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, составив $69,63 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,01% — до $74,55 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 6,71 коп., до 73,81 руб., курс доллара уменьшился на 13,65 коп., до 62,94 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 4,48 коп., составив 67,83 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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