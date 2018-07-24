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ЦБ сможет проверять банки без уведомления
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Совфед одобрил закон, позволяющий ЦБ проверять банки без уведомления 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Совфед во вторник одобрил закон о взаимодействии аудиторов банков с ЦБ РФ, который предоставляет Банку России право проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций без их предварительного уведомления.
Поправки в законодательство позволяют сотрудникам Банка России с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить контрольные мероприятия, в частности, при наличии обоснованных предположений, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам.
Проверка может проводиться как дистанционно, так и непосредственно с заходом в помещение организации. В этом случае должны присутствовать два свидетеля либо применяться видеозапись или фото— и киносъемка.
Этот механизм разработан в связи с проблемой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, пояснял ранее директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.
Предлагаемый механизм позволит противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка. Результаты проверок позволят Банку России принимать соответствующие надзорные меры, а при необходимости ЦБ может направить информацию в правоохранительные органы.
В случае обоснованного предположения о наличии в действиях должностных лиц кредитной организации признаков фальсификации финансовых документов, ЦБ должен в течение 10 рабочих дней со дня выявления правонарушения направить заявления и материалы в следственные органы.
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