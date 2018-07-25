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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно
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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones упал на 0,28% и составил 25 172,32 пункта.
Индекс S&P 500 повысился на 0,08%, до 2 822,53 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,11% и составил 7 849 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 22,49 коп., до 73,75 руб., курс доллара увеличился на 16,01 коп., до 63,08 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 18,92 коп., составив 67,88 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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