Биржи Европы закрылись в плюсе на итогах переговоров с Трампом и решении ЕЦБ о ставке

МОСКВА , 26 июл /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы закрылись в четверг в плюсе на результатах торговых переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также на решении ЕЦБ о базовой ставке, свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов четверга вырос на 0,06%, до 7663,17 пункта, французский CAC 40 на 1%, до 5480,55 пункта, немецкий DAX — на 1,83%, до 12809,23 пункта.

Ралли европейских бирж в четверг способствовали новости об итогах встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин на промышленные товары, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

Другим фактором роста акций стало сообщение о сохранении Европейским центральным банком (ЕЦБ) на заседании в четверг базовой процентной ставки на рекордно низком нулевом уровне. Регулятор также сообщил о намерении свернуть к декабрю программу ежемесячного выкупа облигаций с рынка (QE). ЕЦБ будет удерживать ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, подтвердил также его глава Марио Драги во время пресс-конференции.

"Была очень небольшая вероятность того, что Драги мог уточнить определение «до конца лета 2019 года», поскольку на рынках спекулировали, что для ЕЦБ означает «конец лета» и, соответственно, когда банк теоретически может снова поднять ставку", — передает агентство Market Watch со ссылкой на главного экономиста ING-DiBa Карстена Бжески (Carsten Brzeski).

"Однако Драги уклонился от ответа, что, по нашему мнению, означает, что повышение ставки еще далеко и ЕЦБ чувствует себя комфортно, несмотря на некоторую неопределенность на рынках", — добавляет аналитик.