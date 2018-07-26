Биржи Европы преимущественно растут на фоне успешных переговоров Трампа и Юнкера

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,1% — до 7650,62 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,78%, до 5468,37 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 12748,62 пункта.

Поддержку европейским индексам оказывают новости об итогах встречи Юнкера с Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

Теперь рынки ждут результатов очередного заседания ЕЦБ , которые будут обнародованы позднее в четверг. Большинство аналитиков ожидают, что ставка регулятора будет сохранена на рекордно низком уровне 0%.

По итогам прошлой, июньской встречи регулятор объявил о намерении продлить программу количественного смягчения (QE) до конца декабря 2018 года, объем выкупа активов сократить с октября текущего года до 15 с 30 миллиардов евро в месяц, и после этого завершить программу QE. ЕЦБ также сообщил, что планирует удерживать ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.