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Биржи Европы преимущественно растут на фоне успешных переговоров Трампа и Юнкера
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Биржи Европы преимущественно растут на фоне успешных переговоров Трампа и Юнкера 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные европейские индексы в четверг торгуются в основном в плюсе на фоне успешных переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,1% — до 7650,62 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,78%, до 5468,37 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 12748,62 пункта.
Поддержку европейским индексам оказывают новости об итогах встречи Юнкера с Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
"Признаки достижения компромисса на данный момент сильно влияют на рынки, угроза глобальной торговой войны сходит на нет", — отмечают аналитики Deutsche Bank, чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.
Теперь рынки ждут результатов очередного заседания ЕЦБ, которые будут обнародованы позднее в четверг. Большинство аналитиков ожидают, что ставка регулятора будет сохранена на рекордно низком уровне 0%.
По итогам прошлой, июньской встречи регулятор объявил о намерении продлить программу количественного смягчения (QE) до конца декабря 2018 года, объем выкупа активов сократить с октября текущего года до 15 с 30 миллиардов евро в месяц, и после этого завершить программу QE. ЕЦБ также сообщил, что планирует удерживать ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.
Прайм: последние новости
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в июне снизилась на 2,3 п.п. Новый банк развития БРИКС в 2019 г выделит $1 млрд на развитие инфраструктуры в России Минфин Белоруссии готовится к размещению гособлигаций в РФ
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