МВФ: инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%

ВАШИНГТОН, 23 июля. / ТАСС /. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении об экономической ситуации в Западном полушарии.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", — отмечается в документе.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе». Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%.

"Третий год подряд снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами", — указали в МВФ. Это, по мнению экспертов фонда, обусловлено «значительным падением добычи нефти». При этом снижение темпов роста экономики Венесуэлы в 2019 году прогнозируется на уровне 5%.

"Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро— и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционным потокам, что усилит побочные последствия [сложившейся в Венесуэле ситуации] для соседних стран", — заключили в организации.