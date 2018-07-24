Инфляция в Венесуэле достигнет нереальных значений

По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами.
Инфляция в Венесуэле по итогам текущего года приблизится к одному миллиону процентов. Об этом заявили в Международном валютном фонде.
По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами. Ее можно сравнить с Германий образца 1923 года после мировой войны и революции либо с коллапсом в Зимбабве в конце нулевых.
«Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ, а также нехватка продовольствия привели к огромным миграционным потокам», — цитирует ТАСС экономиста МВФ Александра Вернера.
На данный момент в Венесуэле зафиксирован самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте в этой статистике фигурирует Судан.