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Инфляция в Венесуэле достигнет нереальных значений
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МВФ: инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Georg Ismar / DPA / Globallookpress
По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами.
Инфляция в Венесуэле по итогам текущего года приблизится к одному миллиону процентов. Об этом заявили в Международном валютном фонде.
По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами. Ее можно сравнить с Германий образца 1923 года после мировой войны и революции либо с коллапсом в Зимбабве в конце нулевых.
«Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ, а также нехватка продовольствия привели к огромным миграционным потокам», — цитирует ТАСС экономиста МВФ Александра Вернера.
На данный момент в Венесуэле зафиксирован самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте в этой статистике фигурирует Судан.
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