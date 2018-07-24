Инфляция в Венесуэле достигнет нереальных значений

МВФ: инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов

По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами.

По данным специалистов МФВ, это поставит финансовую ситуацию в стране в один ряд с самыми крупными экономическими катастрофами. Ее можно сравнить с Германий образца 1923 года после мировой войны и революции либо с коллапсом в Зимбабве в конце нулевых.

«Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ, а также нехватка продовольствия привели к огромным миграционным потокам», — цитирует ТАСС экономиста МВФ Александра Вернера.