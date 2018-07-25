ОБЗОР — Рубль корректируется вверх на нефти почти по $74 за баррель

МОСКВА , 25 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров . Рубль в среду вечером повышается по отношению к доллару и евро в рамках коррекции после вчерашнего резкого падения и на фоне попыток рынка нефти вернуться на уровень 74 доллара за баррель, говорят трейдеры.

Пик налогового периода июля, приходящийся на среду, помог рублю частично компенсировать провал вторника, произошедший на фоне роста геополитических рисков, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.38 мск снижался на 37 копеек, до 62,96 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 73,74 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ

Курс рубля вечером растет, отыгрывая попытки роста рынка нефти в район отметки 74 доллара за баррель сорта Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 июля, сократились на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 404,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны, вышедшем ранее вечером. Аналитики ожидали снижения запасов только на 2,6 миллиона баррелей. По сообщению агентства Рейтер , уровень запасов продемонстрировал минимум с февраля 2015 года.

Пик налогового периода июля в РФ и, соответственно, повышение спроса на рублевую ликвидность поддержали курс рубля. Это помогло ему скорректировать провал, произошедший накануне вечером на фоне новостей из США.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что считает себя самым жестким по отношению к РФ президентом США, а потому полагает, что Москва захочет помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс в этом году. Кроме того, тогда же стало известно, что представители демократов и республиканцев США разрабатывают «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию». Эксперты опасаются расширения санкций на госдолг РФ в связи с этим.

В итоге доллар и евро вечером теряли 0,4-0,6% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 4,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешнерыночная конъюнктура продолжит давить на рубль, включая такие уже состоявшиеся и набирающие обороты факторы, как торговые войны, и вероятные, как, например, профицит предложения нефти и словесные интервенции о возможном введении новых санкций, рассуждает генеральный директор АО «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий.

"На фоне всего этого Минфин продолжает усиленно скупать валюту. Внутренние факторы, которые могли бы поддержать рубль, либо маловероятны (речь — об уровне ключевой ставки, которая, скорее всего, останется на текущем уровне, поэтому серьезного влияния на российскую валюту не окажет), либо уже отыграны рынком, как, например, выплаты налогов", — добавил он.