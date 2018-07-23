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В Бельгии остановился реактор АЭС
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В Бельгии произошла автоматическая остановка реактора АЭС 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Автоматическая остановка реактора АЭС произошла в Бельгии, угрозы нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора атомной электростанции.
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