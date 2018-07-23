Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в понедельник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.224,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,53%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.211,70 долл. и сопротивление — на 1.235,10 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,18% и торгуется на отметке 94,42 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 0,99%, достигнув отметки 15,395 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,54%, дойдя до уровня 2,741 долл. за фунт.