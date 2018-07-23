Бизнесмен Петров высказался о возвращении

Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре, юрист, глава юридической компании Евгений Петров прокомментировал в беседе с RT принятие в Генеральной прокуратуре России решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
«Вопрос еще не решён окончательно, есть положительная динамика, но нет окончательного решения. Если всё решится положительно, безусловно, я буду рад вернуться в Россию. О деталях возвращения и дальнейшей деятельности ещё не думал, всему своё время», — сказал Петров.
Ранее появилась информация о том, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы из Генеральной прокуратуры и МВД на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка» предпринимателей.