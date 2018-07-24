Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.

При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым Севастополь , а также устанавливается аналогичная ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области, для которых установлен нулевой НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).

Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. Одновременно с этим сохраняется и так называемый "хвост" — ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Помимо этого, для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года продляется действие пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).