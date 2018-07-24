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Госдума приняла закон о повышении НДС
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Госдума приняла закон о повышении НДС 

РИА Новости 40 минут назад
Госдума приняла закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.
При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.
В настоящее время внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области, для которых установлен нулевой НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).
Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. Одновременно с этим сохраняется и так называемый "хвост" — ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Помимо этого, для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года продляется действие пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).
Сейчас общая ставка страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР) , 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Согласно принятому закону, она останется на уровне 30%.
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