Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,93%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, телекоммуникаций и химической промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,93%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Risma (CS:RIS), которые подорожали на 7,00 п. (4,22%), закрывшись на отметке в 173,00. Котировки Sonasid (CS:SOND) выросли на 20,0 п. (3,82%), завершив торги на уровне 530,00. Бумаги Marsa Maroc SA (CS:MSA) выросли в цене на 5,65 п. (3,46%), закрывшись на отметке 169,00.

Лидерами падения стали акции Oulmes (CS:OULM), цена которых упала на 70,00 п. (5,26%), завершив сессию на отметке 1.260,000. Акции Maghreb oxygene (CS:OXYG) поднялись на 8,00 п. (5,23%), закрывшись на уровне 145,00, а Alliances (CS:ADI) снизились в цене на 5,0 п. (4,63%) и завершили торги на отметке 104,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Oulmes (CS:OULM) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,26%, 70,00 п., и завершили торги на отметке 1.260,000. Котировки акций Alliances (CS:ADI) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,63%, 5,0 п., и завершили торги на отметке 104,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,95%, или 0,65, достигнув отметки $67,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,71%, или 0,52, до $72,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,57%, или 7,00, до отметки $1.224,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,14% до 11,0500, а котировки USD/MAD упали на 0,00%, достигнув отметки 9,4434.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 94,35.