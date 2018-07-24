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Приняты решения по ряду бизнесменов из «списка Титова»
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Ряд бизнесменов из «списка Титова» получили возможность вернуться в Россию 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы на свои обращения по поводу бизнесменов из "лондонского списка", сообщает RT со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.
В документе за подписью заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня сообщается о возможности отмены международного розыска и ведения расследований без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.
Также Генпрокуратура сообщила о пересмотре дел четырех других бизнесменов: Алексея Кузнецова, Юрия Погибы, Анатолия Локтионова и Евгения Петрова. В случае их добровольной явки к следователю применениек ним ареста законом не предусматривается, отметили в ведомстве.
"Я сорвусь первым самолетом, но пока еще есть препятствия, к сожалению. Я как был подозреваемым, так и остался, изменили только меру пресечения", — сказал RT один из фигурантов списка Михаил Шаманов.
Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, комментируя RT решение Генпрокуратуры, отметил, что никогда не настаивал на отмене уголовного дела, а лишь на его расследовании. По его словам, в дальнейшем он намерен развивать свой бизнес в России.
В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.
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