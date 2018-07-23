Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,58%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, финансов и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,58%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Nos SGPS SA (LS:NOS), которые подорожали на 0,1920 п. (4,03%), закрывшись на отметке в 4,9520. Котировки Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли на 0,0060 п. (2,59%), завершив торги на уровне 0,2380. Бумаги Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) выросли в цене на 0,0067 п. (2,54%), закрывшись на отметке 0,2708.

Лидерами падения стали акции Semapa (LS:SEM), цена которых упала на 0,4500 п. (2,08%), завершив сессию на отметке 21,1500. Акции Altri SGPS SA (LS:ALSS) поднялись на 0,1200 п. (1,34%), закрывшись на уровне 8,8100, а Corticeira Amorim (LS:CORA) снизились в цене на 0,040 п. (0,36%) и завершили торги на отметке 11,140.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в минусе (11), а котировки 3 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,44%, или 0,32, достигнув отметки $72,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,75%, или 0,51, до $67,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,59%, или 7,30, до отметки $1.223,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,18% до 1,1700, а котировки EUR/GBP повысились на 0,01%, достигнув отметки 0,8927.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 94,37.