Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,79%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций и IT, потребительских услуг и финансовых услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 0,79%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), которые подорожали на 0,220 п. (10,62%), закрывшись на отметке в 2,292. Котировки Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли на 1,600 п. (6,32%), завершив торги на уровне 26,900. Бумаги Telefonica SA (MC:TEF) выросли в цене на 0,258 п. (3,50%), закрывшись на отметке 7,629.

Лидерами падения стали акции Bankinter (MC:BKT), цена которых упала на 0,412 п. (4,83%), завершив сессию на отметке 8,124. Акции MEDIASET (MC:TL5) поднялись на 0,160 п. (2,35%), закрывшись на уровне 6,660, а ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (MC:ACS) снизились в цене на 0,390 п. (1,04%) и завершили торги на отметке 37,210.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (107) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций MEDIASET (MC:TL5) упали до минимума, упав на 2,35%, 0,160 п., и завершили торги на отметке 6,660.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,45%, или 5,50, достигнув отметки $1.226,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,68%, или 0,47, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,83%, или 0,61, до отметки $74,54 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,54% до 1,1665, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8885.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 94,41.