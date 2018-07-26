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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,31%
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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов промышленности, здравоохранения и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,31%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Yit (HE:YIT), которые подорожали на 0,34 п. (6,50%), закрывшись на отметке в 5,49. Котировки Metso (HE:METSO) выросли на 1,44 п. (4,79%), завершив торги на уровне 31,48. Бумаги Wärtsilä b (HE:WRT1V) выросли в цене на 0,49 п. (2,79%), закрывшись на отметке 18,26.
Лидерами падения стали акции Nokia Oyj (HE:NOKIA), цена которых упала на 0,242 п. (4,78%), завершив сессию на отметке 4,824. Акции Amer Sports A (HE:AMEAS) поднялись на 0,89 п. (3,12%), закрывшись на уровне 27,59, а Konecranes ABP (HE:KCRA) снизились в цене на 1,01 п. (2,91%) и завершили торги на отметке 33,71.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (84) превысило количество закрывшихся в минусе (58), а котировки 19 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,81%, или 0,60, достигнув отметки $74,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,68%, или 0,47, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,45%, или 5,50, до отметки $1.226,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,55% до 1,1663, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8884.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 94,41.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости четверга Рубль немного дешевеет после основных налоговых выплат, в фокусе − заседание ЕЦБ Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары в размере $500 млрд
Комментарии  Ещё 4 источника 
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