Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, потребительских услуг и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подешевел на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Telia Company AB (HE:TELIA1), которые подорожали на 0,137 п. (3,64%), закрывшись на отметке в 3,905. Котировки Huhtamaki (HE:HUH1V) выросли на 0,58 п. (2,02%), завершив торги на уровне 29,26. Бумаги Yit (HE:YIT) выросли в цене на 0,09 п. (1,70%), закрывшись на отметке 5,09.

Лидерами падения стали акции Metsa Board Oyj (HE:METSB), цена которых упала на 0,235 п. (2,68%), завершив сессию на отметке 8,530. Акции Stora Enso OYJ (HE:STERV) поднялись на 0,280 п. (1,99%), закрывшись на уровне 13,800, а Cargotec Corp (HE:CGCBV) снизились в цене на 0,74 п. (1,85%) и завершили торги на отметке 39,20.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (67), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Cargotec Corp (HE:CGCBV) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,85%, 0,74 п., и завершили торги на отметке 39,20.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,33%, или 0,24, достигнув отметки $72,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,63%, или 0,43, до $67,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,68%, или 8,40, до отметки $1.222,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1694, а котировки EUR/GBP повысились на 0,03%, достигнув отметки 0,8929.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 94,41.