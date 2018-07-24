Споры о тарифах угрожают китайскому спросу на американскую нефть

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Для нефтяной отрасли США , которая, по мнению президента Дональда Трампа, близка к мировому «доминированию», эскалация внешнеторговых разногласий с Китаем означает потерянные возможности для прорыва на стратегически важный рынок.

Китай — крупнейший из новых покупателей миллионов баррелей сланцевой нефти, добываемой в США. За последние два года КНР увеличила закупки американской нефти в 200 раз, заняв позицию второго крупнейшего покупателя нефти в США, а в 2017 году на КНР пришлось 20% от экспорта американской нефти. Такая динамика поставок ставит экспортеров из США в уязвимую позицию в контексте торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Пока нефть не входит в число 545 статей американского экспорта, от морских ежей до сои, которые обложены китайскими пошлинами в ответ на ввод администрацией Трампа тарифов на ввоз китайских товаров совокупной стоимостью более 50 млрд долларов. Однако сырая нефть входит в китайский список из 114 статей импорта, в отношении которых могут быть введены пошлины в случае эскалации торговой войны.

"С позиции США, Китай — это важный рынок, однако для Китая на США приходится лишь 3% поставок", — говорит Суреш Сиванандам из Wood Mackenzie. «В этом аспекте США могут потерять больше, чем Китай», — добавляет он.

Бум добычи сланцевой нефти дал США возможность доступа к рынку второго по величине потребителя нефти в мире. Экспорт американской нефти в Китай резко вырос после снятия в 2015 года запрета на поставки нефти из США, а в первой половине текущего года он также сильно увеличился.

Азиатские НПЗ, включая китайские, в основном приспособлены для переработки нефти, добываемой в России и на Ближнем Востоке. По содержанию серы такая нефть относится к категории «среднесернистой».

Однако в последние годы азиатские заводы начали диверисифицировать свое производство и импортировать американскую легкую малосернистую нефть. Причина была простой: американская нефть больше года торговалась со значительным дисконтом по отношению к другим мировым сортам.

Два года назад замедление экономики Китая и призывы к развитию возобновляемых источников энергии вызывали опасения относительно того, что китайский спрос на нефть достиг пика. Однако растущая популярность паркетных внедорожников и авиаперелетов указывает на сохранение спроса Китая на этот энергоноситель.

Импорт нефти в Китай в последние годы резко вырос и в январе достиг рекордных 298 млн баррелей. В начале прошлого года Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав по этому показателю США. Теперь 70% спроса на нефть в КНР удовлетворяется за счет импорта, а к 2040 году этот показатель, по оценкам Международного энергетического агентства (IEA), вырастет до 80%.

Потенциал наращивания нефтедобычи самого Китая ограничен ввиду истощения месторождений и удаленности сланцевых месторождений.

Однако все более активная торговля нефтью между США и Китаем теперь находится в зоне риска. Возможный ввод КНР пошлин на импорт американской нефти, наряду с недавним решением ОПЕК по наращиванию нефтедобычи, позволяют предположить, что поставки нефти из России и Саудовской Аравии (и так крупнейших поставщиков этого ресурса в Китай) вскоре вырастут.

Если пошлины на импорт будут введены, американские нефтяные экспортеры, вероятно, потеряют крупного и стабильного покупателя в лице Китая и найдут менее крупных и менее сконцентрированных покупателей в других странах. «Менее оптимальная модель торговли невыгодна никому», — считает Эрик Норленд, главный экономист CME Group. «Когда вы начинаете устанавливать барьеры, некоторые операции становятся неэффективными», — добавил он.

Такая ситуация лишит США выгод от обладания высокой рыночной долей на нефтяном рынке Китая, таких как возможность влиять на другие сферы национальных интересов (например, на внешнюю политику, взаимодействие в сфере обороны и внутренние инновации). При этом высокий спрос Китая на нефть в ближайшее время вряд ли ослабнет. Аналитики теперь утверждают, что прогнозы по скорому достижению спросом на нефть в КНР своего пика вряд ли исполнятся, а спрос, вероятно, продолжит расти еще в течение как минимум двух десятилетий. Торговые войны, в то же время, должны особенно подчеркнуть еще один факт: старый добрый нефтегазовый сектор вновь является доминирующим, но при этом центр тяжести этого рынка смещается на восток.