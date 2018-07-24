Ещё
Споры о тарифах угрожают китайскому спросу на американскую нефть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Споры о тарифах угрожают китайскому спросу на американскую нефть 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Для нефтяной отрасли США, которая, по мнению президента Дональда Трампа, близка к мировому «доминированию», эскалация внешнеторговых разногласий с Китаем означает потерянные возможности для прорыва на стратегически важный рынок.
Китай — крупнейший из новых покупателей миллионов баррелей сланцевой нефти, добываемой в США. За последние два года КНР увеличила закупки американской нефти в 200 раз, заняв позицию второго крупнейшего покупателя нефти в США, а в 2017 году на КНР пришлось 20% от экспорта американской нефти. Такая динамика поставок ставит экспортеров из США в уязвимую позицию в контексте торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.
Пока нефть не входит в число 545 статей американского экспорта, от морских ежей до сои, которые обложены китайскими пошлинами в ответ на ввод администрацией Трампа тарифов на ввоз китайских товаров совокупной стоимостью более 50 млрд долларов. Однако сырая нефть входит в китайский список из 114 статей импорта, в отношении которых могут быть введены пошлины в случае эскалации торговой войны.
"С позиции США, Китай — это важный рынок, однако для Китая на США приходится лишь 3% поставок", — говорит Суреш Сиванандам из Wood Mackenzie. «В этом аспекте США могут потерять больше, чем Китай», — добавляет он.
Бум добычи сланцевой нефти дал США возможность доступа к рынку второго по величине потребителя нефти в мире. Экспорт американской нефти в Китай резко вырос после снятия в 2015 года запрета на поставки нефти из США, а в первой половине текущего года он также сильно увеличился.
Азиатские НПЗ, включая китайские, в основном приспособлены для переработки нефти, добываемой в России и на Ближнем Востоке. По содержанию серы такая нефть относится к категории «среднесернистой».
Однако в последние годы азиатские заводы начали диверисифицировать свое производство и импортировать американскую легкую малосернистую нефть. Причина была простой: американская нефть больше года торговалась со значительным дисконтом по отношению к другим мировым сортам.
Два года назад замедление экономики Китая и призывы к развитию возобновляемых источников энергии вызывали опасения относительно того, что китайский спрос на нефть достиг пика. Однако растущая популярность паркетных внедорожников и авиаперелетов указывает на сохранение спроса Китая на этот энергоноситель.
Импорт нефти в Китай в последние годы резко вырос и в январе достиг рекордных 298 млн баррелей. В начале прошлого года Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав по этому показателю США. Теперь 70% спроса на нефть в КНР удовлетворяется за счет импорта, а к 2040 году этот показатель, по оценкам Международного энергетического агентства (IEA), вырастет до 80%.
Потенциал наращивания нефтедобычи самого Китая ограничен ввиду истощения месторождений и удаленности сланцевых месторождений.
Однако все более активная торговля нефтью между США и Китаем теперь находится в зоне риска. Возможный ввод КНР пошлин на импорт американской нефти, наряду с недавним решением ОПЕК по наращиванию нефтедобычи, позволяют предположить, что поставки нефти из России и Саудовской Аравии (и так крупнейших поставщиков этого ресурса в Китай) вскоре вырастут.
Если пошлины на импорт будут введены, американские нефтяные экспортеры, вероятно, потеряют крупного и стабильного покупателя в лице Китая и найдут менее крупных и менее сконцентрированных покупателей в других странах. «Менее оптимальная модель торговли невыгодна никому», — считает Эрик Норленд, главный экономист CME Group. «Когда вы начинаете устанавливать барьеры, некоторые операции становятся неэффективными», — добавил он.
Такая ситуация лишит США выгод от обладания высокой рыночной долей на нефтяном рынке Китая, таких как возможность влиять на другие сферы национальных интересов (например, на внешнюю политику, взаимодействие в сфере обороны и внутренние инновации). При этом высокий спрос Китая на нефть в ближайшее время вряд ли ослабнет. Аналитики теперь утверждают, что прогнозы по скорому достижению спросом на нефть в КНР своего пика вряд ли исполнятся, а спрос, вероятно, продолжит расти еще в течение как минимум двух десятилетий. Торговые войны, в то же время, должны особенно подчеркнуть еще один факт: старый добрый нефтегазовый сектор вновь является доминирующим, но при этом центр тяжести этого рынка смещается на восток.
Прайм: последние новости
Минфин: "Почта банк" и Промсвязьбанк также будут продавать "народные ОФЗ" Совфед рассмотрит поправки, позволяющие ЦБ проверять банки без уведомления Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост299
Умер советник Путина29
Россиян лишат желания иметь валюту145
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды18
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Новости партнеров
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение