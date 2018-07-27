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В ФАС не ожидают роста цен на авиабилеты из-за подорожания топлива
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В ФАС не ожидают роста цен на авиабилеты из-за подорожания топлива 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на удорожание авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ведомство отслеживает динамику изменения цен на авиакеросин.
"С точки зрения цен авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок, ничего существенно не изменилось. … Мы пока не видим критичного роста цен, цена росла весной, а сейчас стабилизировалась", — сказал Махонин.
Ранее СМИ сообщили, что авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо.
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