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Госдума запросит кабмин о причинах роста цен на авиакеросин
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Госдума запросит кабмин о причинах роста цен на авиакеросин 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию о причинах роста цен на авиакеросин и о мерах, которые были предприняты по их ограничению. Инициатором поручения стал депутат от "Справедливой России" Олег Нилов.
"Суть обращения связана с тем, что именно с сегодняшнего дня происходит увеличение цен на авиабилеты с известной причиной — увеличение цен на топливо, в частности, авиационное топливо", — сказал он.
По словам депутата, стоимость билетов по сравнению с прошлым годом в среднем по стране уже возросла на 11%. «В связи с продолжающимся вот таким плавно текущим увеличением цен на авиабилеты прогнозируется еще увеличение на 10%. По этому поводу я предлагаю обратиться через комитет по экономической политике в правительство, в ФАС с тем, чтобы еще раз обратить внимание именно на эту узкую проблему — именно роста цен на авиатопливо и мерах», — сказал Нилов.
Замглавы комитета по экономической политике Денис Кравченко ("Единая Россия") в свою очередь отметил: «Комитет не возражает включиться в эту работу. Мы готовы поддержать».
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу, кроме «Победы», сообщила ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное «Аэрофлотом» турагентам. Из письма следует, что повышение топливного сбора для экономкласса и «комфорта» составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей. Повышение топливного сбора может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
При этом, по данным источника ТАСС, близкого к авиакомпании, «Аэрофлот» откажется от увеличения топливного сбора, если нефтяные компании снизят цены на авиакеросин до уровня декабря 2017 года.
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