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ФАС: Повышение стоимости топлива не скажется на цене авиабилета
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ФАС: Повышение стоимости топлива не скажется на цене авиабилета 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на удорожание авиабилетов, сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Он отметил, что сейчас стоимость авиакеросина на рынке стабильна. Потому у авиакомпаний нет оснований для повышения цен на билеты.
"Два последних месяца стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не меняется. Мне сложно предположить, что если два последних месяца цена не менялась, вдруг это послужит основанием для роста стоимости авиабилетов", — цитирует представителя ФАС РИА Новости. Как сказал Дмитрий Махонин, в этой ситуации ведомство будет разбираться детально. Он также отметил, что ФАС отслеживает динамику изменения цен на авиакеросин.
Ранее СМИ сообщили, что "Аэрофлот" собирается повысить цены на авиабилеты из-за роста цен на керосин. Авиакомпания об этом уведомила участников туристического рынка. Согласно оценке Ростуризма и экспертов, повышение стоимости цен на авиабилеты могло бы привести к росту стоимости туров на пять — десять процентов.
В пятницу Госдума поручила комитету по экономической политике запросить в правительстве России и ФАС информацию о причинах повышения цен на авиакеросин и мерах по сдерживанию увеличения его стоимости.
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