Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,64%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, технологий и химической промышленности.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подешевел на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Leonardo SpA (MI:LDOF), которые подорожали на 0,138 п. (1,52%), закрывшись на отметке в 9,198. Котировки Mediobanca (MI:MDBI) выросли на 0,110 п. (1,36%), завершив торги на уровне 8,178. Бумаги Prysmian (MI:PRY) выросли в цене на 0,23 п. (1,06%), закрывшись на отметке 21,93.

Лидерами падения стали акции Ferrari NV (MI:RACE), цена которых упала на 5,85 п. (4,88%), завершив сессию на отметке 113,95. Акции Enel (MI:ENEI) поднялись на 0,179 п. (3,65%), закрывшись на уровне 4,727, а Exor NV (MI:EXOR) снизились в цене на 1,84 п. (3,25%) и завершили торги на отметке 54,76.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (240) превысило количество закрывшихся в плюсе (118), а котировки 25 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,62%, или 0,42, достигнув отметки $67,84 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,26%, или 0,19, до $72,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,70%, или 8,60, до отметки $1.222,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1694, а котировки EUR/GBP повысились на 0,01%, достигнув отметки 0,8927.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 94,41.