Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 1,73%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, банковских услуг и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 1,73%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Grupa lotos sa (WA:LTSP), которые подорожали на 3,86 п. (6,19%), закрывшись на отметке в 66,20. Котировки Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU) выросли на 1,95 п. (4,95%), завершив торги на уровне 41,32. Бумаги Alior Bank (WA:ALRR) выросли в цене на 3,35 п. (4,77%), закрывшись на отметке 73,55.

Лидерами падения стали акции Dino Polska SA (WA:DNP), цена которых упала на 2,50 п. (2,40%), завершив сессию на отметке 101,80. Акции Asseco Poland (WA:ACPP) поднялись на 0,48 п. (1,05%), закрывшись на уровне 45,02, а Play Communications SA (WA:PLY) снизились в цене на 0,20 п. (0,93%) и завершили торги на отметке 21,30.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (242) превысило количество закрывшихся в минусе (198), а котировки 185 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,66%, или 0,46, достигнув отметки $69,76 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,81%, или 0,60, до $74,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,48%, или 5,90, до отметки $1.225,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,30% до 4,2841, а котировки USD/PLN повысились на 0,32%, достигнув отметки 3,6755.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,52% до 94,47.