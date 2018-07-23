Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,96%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, энергетики и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 0,96%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции OrangePL (WA:OPL), которые подорожали на 0,18 п. (4,07%), закрывшись на отметке в 4,60. Котировки Ing Bank Slaski (WA:INGP) выросли на 6,00 п. (3,35%), завершив торги на уровне 185,00. Бумаги Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO) выросли в цене на 1,07 п. (2,77%), закрывшись на отметке 39,74.

Лидерами падения стали акции Cyfrplsat (WA:CPS), цена которых упала на 0,46 п. (1,93%), завершив сессию на отметке 23,32. Акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) поднялись на 0,70 п. (1,62%), закрывшись на уровне 42,50, а mBank (WA:MBK) снизились в цене на 5,60 п. (1,40%) и завершили торги на отметке 394,40.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (222) превысило количество закрывшихся в минусе (200), а котировки 196 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,75%, или 0,51, достигнув отметки $67,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,52%, или 0,38, до $72,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,52%, или 6,40, до отметки $1.224,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,13% до 4,3249, а котировки USD/PLN повысились на 0,30%, достигнув отметки 3,6959.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 94,35.