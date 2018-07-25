Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,74%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции OrangePL (WA:OPL), которые подорожали на 0,29 п. (6,18%), закрывшись на отметке в 4,98. Котировки Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли на 2,34 п. (3,90%), завершив торги на уровне 62,34. Бумаги Tauron Polska Energia (WA:TPE) выросли в цене на 0,060 п. (2,83%), закрывшись на отметке 2,180.

Лидерами падения стали акции Pgnig sa (WA:PGN), цена которых упала на 0,11 п. (2,00%), завершив сессию на отметке 5,39. Акции PKP Cargo (WA:PKPP) поднялись на 0,90 п. (1,98%), закрывшись на уровне 44,65, а Alior Bank (WA:ALRR) снизились в цене на 0,70 п. (0,99%) и завершили торги на отметке 70,20.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (213), а котировки 177 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,43%, или 0,98, достигнув отметки $69,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,89%, или 0,65, до $74,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,25%, или 3,10, до отметки $1.228,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,01% до 4,3033, а котировки USD/PLN повысились на 0,08%, достигнув отметки 3,6849.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 94,34.