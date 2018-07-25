Ещё
Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,74%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,74% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и энергетики.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,74%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции OrangePL (WA:OPL), которые подорожали на 0,29 п. (6,18%), закрывшись на отметке в 4,98. Котировки Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли на 2,34 п. (3,90%), завершив торги на уровне 62,34. Бумаги Tauron Polska Energia (WA:TPE) выросли в цене на 0,060 п. (2,83%), закрывшись на отметке 2,180.
Лидерами падения стали акции Pgnig sa (WA:PGN), цена которых упала на 0,11 п. (2,00%), завершив сессию на отметке 5,39. Акции PKP Cargo (WA:PKPP) поднялись на 0,90 п. (1,98%), закрывшись на уровне 44,65, а Alior Bank (WA:ALRR) снизились в цене на 0,70 п. (0,99%) и завершили торги на отметке 70,20.
На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (213), а котировки 177 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,43%, или 0,98, достигнув отметки $69,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,89%, или 0,65, до $74,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,25%, или 3,10, до отметки $1.228,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,01% до 4,3033, а котировки USD/PLN повысились на 0,08%, достигнув отметки 3,6849.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 94,34.
Investing.com Россия: последние новости
Евросоюз готов ввести пошлины на американские товары на сумму $20 млрд Нефть в плюсе на фоне сильного сокращения запасов в США ЦБ возьмет долгий тайм-аут из-за повышения НДС
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом353
Крымский мост начал отделяться от Крыма739
Маликов поразил сенсационным признанием о геях64
Украина нашла еще один способ наказать Крым144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение