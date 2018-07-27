Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,60%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, банковских услуг и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 упал на 0,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 3,20 п. (1,49%), закрывшись на отметке в 217,60. Котировки Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) выросли на 0,88 п. (1,10%), завершив торги на уровне 80,62. Бумаги Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) выросли в цене на 0,46 п. (1,09%), закрывшись на отметке 42,72.

Лидерами падения стали акции Eurocash SA (WA:EUR), цена которых упала на 0,90 п. (4,62%), завершив сессию на отметке 18,60. Акции Alior Bank (WA:ALRR) поднялись на 2,55 п. (3,47%), закрывшись на уровне 71,00, а Grupa lotos sa (WA:LTSP) снизились в цене на 1,70 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 64,50.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (210) превысило количество закрывшихся в плюсе (201), а котировки 202 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,49%, 3,20 п., и завершили торги на отметке 217,60. Котировки акций Eurocash SA (WA:EUR) упали до минимума, снизившись на 4,62%, 0,90 п., и завершили торги на отметке 18,60.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,43%, или 0,30, достигнув отметки $69,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,19%, или 0,14, до $74,68 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.225,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,17% до 4,2802, а котировки USD/PLN упали на 0,23%, достигнув отметки 3,6738.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,50.